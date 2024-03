Spazio, Villadei: Axiom 3 ha aperto la porta a un nuovo modello pubblico-privato

Milano, 19 mar. (askanews) - "Con la missione Axiom 3 abbiamo provato questo modello in cui le istituzioni, la Difesa e l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) hanno messo insieme e raccolto l'interesse non solo del mondo accademico ma anche di quello industriale. Il mondo della Difesa è sicuramente un volano importante per l'industria, noi abbiamo bisogno di prodotti che ci consentono di svolgere le nostre missioni, questo è vero anche nello Spazio. C'è un rapporto biunivoco perché, anche trasferendo attività e interessi industriali nello Spazio, questi dovranno, in futuro, essere, in qualche modo, protetti e difesi e, quindi, il ruolo importante della Difesa in questo senso, anche da un punto di vista semplicemente fisico, faccio riferimento alla problematica dei detriti spaziali, è fondamentale. Quindi, è veramente un connubbio forte in cui l'incremento delle capacità dell'industria saranno presupposto per forze armate sempre più efficiente e capaci".

Così ad askanews l'astronauta italiano Walter Villadei, colonnello dell'Aeronautica Militare, parlando a Milano a margine dell'evento "Volo umano spaziale: opportunità per le aziende italiane nella New Space economy", organizzato da Aeronautica Militare e PwC Italia.