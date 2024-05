Spazio, lancio rinviato per il primo volo con equipaggio della Starliner sull'Iss

Cape Canaveral, 7 mag. (askanews) - Ancora ritardi per il lancio inaugurale verso la Stazione Spaziale Internazionale della navetta Starliner di Boeing con equipaggio a bordo. Il volo test da Cape Canaveral verso la base orbitante è stato annullato poco prima della partenza per un problema, questa volta, a una valvola di regolazione della pressione sul serbatoio dell'ossigeno liquido dello stadio superiore Centaur del razzo Atlas V di United Launch Alliance (Ula) che ha costretto a rimandare la partenza degli astronauti veterani della Nasa, Butch Wilmore e Sunita Williams.

La NASA, la Boeing e l'ULA (United Launch Alliance) ora puntano a non prima del 10 o, addirittura, del 12 maggio per un nuovo tentativo di lancio del cosiddetto Boeing Crew Flight Test.

"Stava andando tutto bene quando il team ha notato sul Centaur un problema a una valvola di chiusura che regola la pressione nella parte superiore del lanciatore- ha spiegato Steve Stich, manager del Commercial Crew Program della Nasa - la pressione è molto importante per almeno due motivi: uno, hai bisogno della pressione giusta sia nei serraggi sia nel serbatoio dell'idrogeno liquido per fornire il propellente ai motori RL-10 che alimentano il secondo stadio per portare l'equipaggio in orbita, due per l'intera capacità strutturale del serbatoio".

"Se non ci sono altri problemi - ha aggiunto Tory Bruno di United Launch Alliance - riportiamo il lanciatore al Vertical Integration Facility (Vif), per depressurizzare il sistema e quindi, semplicemente, rimuovere e sostituire la valvola, ripressurizzare e poi saremo pronti a tornare indietro. Questa procedura però richiede diversi giorni".

Dopo l'annullamento del lancio, gli astronauti Butch Wilmore e Sunita Williams sono scesi dalla navicella spaziale e dalla rampa di lancio per far rientro ai loro alloggi nel Kennedy Space Center in attesa di aggiornamenti.