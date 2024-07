Spagna, Sanchez crea think thank contro "ondata di estrema destra"

Madrid, 3 lug. (askanews) - Il premier spagnolo Pedro Sanchez, presenterà oggi un nuovo laboratorio di pensiero socialista chiamato "Fundaciòn Avanza" per condurre una battaglia delle idee di fronte alla "grande ondata reazionaria e del movimento internazionale di estrema destra". Evidentemente guardando a quanto accade in questi giorni nella vicina Francia.

Sanchez ha parlato alla presentazione della fondazione a Madrid, dopo aver scelto Manuel Escudero, il "guru" dell'economia del PSOE per guidare il tutto.

"Davanti all'estrema destra non dovrebbero esserci colori ma democratici. In ogni caso, anche se il governo francese non è il loro nuovo trofeo, quell'estrema destra che ha guadagnato terreno con la complicità dei partiti tradizionali conservatori e dei popolari, il partito popolare qui ne è un buon esempio. Questa è una delle principali sfide che dobbiamo affrontare e per la quale chiederemo aiuto a questo laboratorio di idee" ha detto Sanchez.