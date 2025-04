Spagna, a Zamora le processioni della Settimana Santa

Zamora (Spagna), 17 apr. (askanews) - Cerimonie e commemorazioni in tutta la Spagna durante la Settimana Santa; le strade delle città vengono invase da processioni in costume con le varie confraternite che sfilano insieme a carri allegorici sormontati da statue di Gesù e della Vergine Maria per ricordare la Passione, la Morte e la Resurrezione di Cristo.

A Zamora, piccola cittadina di quasi 60.000 abitanti a Nord Ovest del Paese, nella comunità autonoma della Castiglia e Leòn, la Settimana Santa è vissuta come il momento culminante dell'anno, atteso con ansia dai suoi abitanti, che la seguono con passione e devozione; molti che vivono altrove tornano apposta per le celebrazioni, che come anche altrove nel Nord della Spagna sono pervase da un'atmosfera severa e quasi lugubre. Solo in questa città ci sono 16 confraternite, alcune con diverse centinaia di membri, e ci sono persino liste d'attesa per entrare a farne parte.