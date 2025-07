Sostenitori Houthi festeggiano gli attacchi alle navi nel Mar Rosso

Sana'a, 12 lug. (askanews) - Balli, slogan anti-Israele e armi in mano. Così migliaia di sostenitori degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a hanno manifestato in solidarietà con Gaza e per celebrare i recenti attacchi a due navi nel Mar Rosso.

Quattro membri dell'equipaggio di una nave cargo affondata dai ribelli Houthi dello Yemen questa settimana sono presumibilmente morti, secondo la forza navale Aspides dell'Unione Europea dispiegata nella zona, mentre le operazioni di ricerca proseguono nel Mar Rosso.