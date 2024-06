Sostenibilità, Saviola: positiva per economia, società e ambiente

Mantova, 27 giu. (askanews) - "Noi abbiamo approcciato quest'idea di riciclare il legno per dargli nuova vita e questa cosa è avvenuta già 30 anni fa: nel nostro sito per tanto tempo c'è stato scritto 'Facciamo economia circolare' prima che si chiamasse così. E da lì abbiamo poi sviluppato una serie di attività coerenti con questo e tutto questo ha portato inizialmente un po' di fatica e un po' di difficoltà ma poi a risultati che probabilmente non sarebbero stati possibili senza questo approccio: risultati sia sociali che economici che ambientali". Così Stefano Saviola, consigliere delegato gruppo Saviola, intervistato da askanews a margine dei lavori del Seminario Estivo di Symbola che prende il via oggi al Teatro Bibiena di Mantova.

"Parlare di questi argomenti, affrontarli, discutere e immaginare nuovi scenari aiuta ad accrescere la sensibilità. E' soltanto con l'uso di tutti i cervelli che si ottengono cose migliori - sottolinea ancora Saviola -. Il fatto di essere qui a Mantova, con Symbola, a parlare di questi temi per 3 giorni significa che alla fine avremo fatto crescere questo tipo di sensibilità".