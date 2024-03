Sostenibilità quotidiana, Whirlpool lancia la piattaforma EcoPlayer

Milano, 11 mar. (askanews) - Come si sceglie un elettrodomestico ad alta efficienza energetica? Come ottenere una seconda vita da una lavatrice che non va più o dal frigorifero che sembra da buttare? E soprattutto, come comportarsi, nella quotidianità, in modo sostenibile? E' per rispondere a queste domande che nasce EcoPlayer, la nuova piattaforma lanciata da Whirlpool, che offre non solo linee guida ma anche strumenti e prodotti per agire in maniera più sostenibile, con l'obiettivo di integrare in modo semplice l'ecosostenibilità nella routine casalinga.

"E' una piattaforma Eco-Friendly. È una piattaforma dove sostanzialmente il consumatore può trovare tutta una serie di consigli, suggerimenti, di pratiche volte alla sostenibilità - spiega Roberto Grimaldi, direttore marketing di Whirlpool Italia - Quindi percorrendo all'interno del sito troverà informazioni che vanno dall'efficienza degli elettrodomestici - quindi quale elettrodomestico scegliere a seconda dell'efficienza energetica - piuttosto che informazioni per sensibilizzare rispetto ai cosiddetti prodotti di seconda vita. Fino ad arrivare alle Eco player box. Quindi questi Kit che oggi lanciamo in via ufficiale con un Kit sul risparmio e un Kit sulla longevità".

L'invito è ad usare gli elettrodomestici in maniera più efficiente. Con le sue indicazioni, la piattaforma induce a pensare in un modo più sostenibile, che trova applicazione concreta, ad esempio, nel Kit risparmio Eco Player Box, dotato di un tappetino riutilizzabile in silicone che può sostituire l'uso della carta da forno; e di un cestello per la cottura che permette di bollire due cibi in una sola pentola. A questo si affianca il Kit longevità, utile per ridurre i depositi di calcare negli elettrodomestici.

Whirlpool punta ad azzerare le emissioni nette in termini di C02 già entro il 2030, obiettivo Net Zero Emission che le Nazioni Unite hanno fissato per il 2050.