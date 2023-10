Sostenibilità, ICINN: valore condiviso, fondamentale per aziende

Roma, 11 ott. (askanews) - "Sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e sostenibilità di governance. Il rispetto di questi tre fattori - indicati collettivamente come ESG - è diventato fondamentale sia per la grande finanza, sia nella pianificazione aziendale. Tuttavia, la sostenibilità non è soltanto un valore per gli azionisti: è un valore condiviso con il territorio e con i dipendenti stessi delle società, come abbiamo raccontato nell'ultimo paper di Start Magazine e dell'Istituto per la Cultura dell'Innovazione. È un tema sul quale torneremo senz'altro nel 2024, anche perché ci sono degli aspetti regolatori e tecnici che le autorità competenti devono ancora definire con assoluta chiarezza". Lo ha detto Marco Dell'Aguzzo, ricercatore dell'Istituto per la Cultura dell'Innovazione (ICINN), a margine della presentazione del paper "ESG - Valore condiviso", realizzato da Start Magazine, in collaborazione con ICINN, IGT e INWIT.