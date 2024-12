Social media strategist 2024: l'intervento di Ecom Spa

Roma, 16 dic. (askanews) - Si è svolto a Bologna dal 10 al 13 dicembre a Palazzo Re Enzo, il Social Media Strategist. Evento tra i più importanti per il mondo del web marketing organizzato nell'ambito della Bologna Tech Week.

"Bologna Tech Week è una delle progettualità che - commenta Cosmano Lombardo Founder e Ceo di Search on Media Group e creator di Bologna Tech Week - abbiamo organizzato per diffondere la conoscenza nella città di Bologna e per portare all'attenzione sia a livello nazionale che internazionale quelli che sono tutti i progetti innovativi che si stanno sviluppando qui in città. Tra i partner abbiamo Cineca, il Comune di Bologna e Intel. Durante queste giornate momenti formativi sui social media, sul mondo start up, sull'innovazione". Un'innovazione che parte dalle strategie comunicative. Un esempio emblematico è quello di Energia Comune azienda del settore energetico che è stata ospite al Social Media Strategist, proprio per raccontare il successo della sua innovativa strategia di comunicazione sui social. "Il settore energetico ha da sempre sofferto di un grande problema - spiega Lucrezia Dibiase Marketing Comunication Manager di Ecom - ossia viene percepito come una tassa da pagare a dei fornitori di energia. Quello che abbiamo provato a fare a Energia Comune è proprio cercare di invertire questo paradigma quindi il nostro lavoro sui social network punta a spiegare alle persone cosa c'è dietro a una bolletta. Quali sono le voci che la compongono e il perché l'utente si trova a pagare un determinato prezzo piuttosto che un altro. La divulgazione è stata il nostro lavoro negli ultimi due anni, ci ha dato grandissime soddisfazioni perché molti dei contenuti che abbiamo creato sono proprio nati dalle richieste degli utenti nei commenti, piuttosto che nei messaggi in posta privata. Ed è proprio dal loro stimolo che ogni volta riuscivamo a produrre contenuti sempre diversi che potessero coinvolgere e potessero interessare altre persone che da lì hanno cominciato a seguire le nostre pagine per rimane sempre aggiornati rispetto a questo mercato da sempre malvisto".

E sono propri i mercati al centro di eventi come la Bologna Tech Week: "La Bologna Tech Week è una tappa fondamentale che poi ci porterà il 4-5 e 6 giugno - continua Lombardo - sempre a Bologna per ogni fiera per la realizzazione della Fiera internazionale sull'AI, sul mondo digitale e sul tech dove si ritroveranno in Italia oltre 90 paesi riuniti per la formazione su questi temi". Temi al centro di aziende come Energia Comune: "Per Energia Comune è importantissimo adottare nuovi strumenti all'avanguardia - spiega Giovanni Caforio Brand Strategist di Energia Comune - le metodologie nuove per portare avanti la propria missione, ovvero quella di dedicare tutti questi strumenti alla missione più importante quella di ascoltare le persone". Un messaggio che Energia Comune ha voluto lanciare proprio al Social Media Strategist per sottolineare quanto la comunicazione sia fondamentale non solo per le semplici strategie di marketing ma per valorizzare le persone e le loro esigenze.