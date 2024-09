Snapchat lancia gli Spectacles di quinta generazione

Roma, 18 set. (askanews) - Allo Snap Partner Summit 2024, a Santa Monica, in California, sono state presentatate le nuove funzionalità di Snapchat, social network popolare tra gli adolescenti, che continua a puntare sul gioco e la positività.

Tra le novità ci sono gli Spectacles, gli occhiali a realtà aumentata, arrivati alla quinta generazione. Attraverso la relativa app si può utilizzare lo smartphone come controller di gioco per le lenti o per attivare la Modalità Spettatore per consentire agli amici che non li hanno di seguirli.

Pesano 226 grammi, hanno quattro fotocamere. E si punta a creare esperienze condivise attraverso il sistema operativo Snap OS: si può navigare con le mani e con la voce e il menu principale è nel palmo della mano. Il motore spaziale inoltre comprende il mondo circostante in modo che gli obiettivi appaiano realisticamente in tre dimensioni. Lanciati con diverse applicazioni e giochi, combinano filtri, IA e consentono di mescolare reale e virtuale.