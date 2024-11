Snam Innovation Day, in scena il futuro dell'energia

Milano, 8 nov. (askanews) - Si è svolta presso il Superstudiopiù di via Tortona a Milano la seconda edizione dell'Innovation Day di Snam, Evolving Horizons, l'evento concepito per mettere in luce i progressi dell'innovazione tecnologica e le tendenze che stanno trasformando il settore dell'energia. Un momento in cui dipendenti di Snam, leader di settore e ricercatori si incontrano per scambiare conoscenze, collaborare ed esplorare opportunità legate alla transizione energetica. Nel piano Snam sono previsti entro il 2027 400 milioni di euro di investimenti in innovazione.

"La sostenibilità e l'innovazione sono due leve fondamentali per noi per la realizzazione di quella che è la nostra ambizione, il nostro piano strategico, ossia quello di diventare un operatore multi molecola su base paneuropea. Oggi in questo innovation il secondo Innovation Day che facciamo, è un momento nel quale ci confrontiamo su quelle che sono delle esperienze, su quelle che sono delle nuove tecnologie che stiamo sperimentando in una logica che noi chiamiamo dual track, ossia di applicazione di tecnologie già esistenti e commercialmente disponibili, piuttosto che il supporto allo sviluppo di nuove idee. E in questo senso ovviamente la collaborazione con start up, istituti di ricerca è un tassello fondamentale", ha detto l'Ad di Snam Sfefano Venier.

Al centro della giornata, due iniziative principali. La Centrale delle Idee una challenge riservata ai dipendenti Snam nell'ambito del programma Snaminnova che punta a raccogliere progetti e idee per dar vita a start-up interne o brevetti. Ad aggiudicarsi il premio fra 4 finalisti, è stata Energy Mill con una soluzione per rendere autosufficienti gli impianti Snam di riduzione della pressione del gas.

"L'innovazione si basa sostanzialmente sul network, sulla conoscenza tra le persone e sul fiorire di nuove idee che possono nascere anche da brevi discussioni. Quindi un evento come questo, aperto a tutti, anche stakeholder esterni, può essere veramente utile per far fiorire nuove idee e innovazione in senso puro", ha spiegato Matteo Lusignani PMO Industrial Open Innovation Snam .

L'altra iniziativa rivolta all'esterno è HyAccelerator, l'acceleratore corporate di Snam focalizzato sull'idrogeno che ha premiato 5 startup internazionali.Durante l'Innovation Day è stata annunciata la nuova Call4Startup dell'HyAccelerator che partirà all'inizio del 2025 e sarà aperta anche alla filiera della cattura e stoccaggio del carbonio e allo stoccaggio di energia.