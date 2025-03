Sisma Potenza, scuole chiuse e stop precauzionale ai treni

Potenza, 18 mar. (askanews) - La scossa di terremoto di magnitudo 4.2 di questa mattina in provincia di Potenza è stata avvertita distintamente dalla popolazione in diverse aree della Basilicata, inclusa la città di Potenza e i comuni limitrofi.

"Numerose segnalazioni - fa sapere la Regione Basilicata - sono pervenute da cittadini che hanno percepito il sisma; tuttavia, al momento, non si registrano danni significativi a edifici, né feriti. La Protezione Civile regionale sta monitorando la situazione per verificare eventuali criticità e garantire la sicurezza della popolazione".

Nel frattempo il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha deciso di sospendere l'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado della città, e la circolazione ferroviaria è stata bloccata temporaneamente e in via precauzionale tra Tito e Potenza. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire cancellazioni o limitazioni di percorso.

Intanto sono in corso le verifiche dei Vigili del fuoco su edifici pubblici. Nel video l'elicottero Drago VF67 del reparto volo di Pontecagnano (SA) per una ricognizione dall'alto tra Potenza e Vaglio Basilicata.