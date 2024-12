Siria, la gioia degli abitanti di Hama dopo la "liberazione"

Hama (Siria), 7 dic. (askanews) - I residenti di Hama, in Siria, festeggiano e gioiscono per la liberazione dal regime di Bashar al Assad, ad opera di una coalizione di ribelli, a maggioranza islamista che hanno sferrato un'offensiva rapidissima e vittoriosa contro le forze governative e i loro alleati nell'ultima settimana. La città di Hama è da decenni uno dei bastioni dell'opposizione al regime alawita degli Assad. Oltre a essere una delle città teatro della guerra civile siriana iniziata nel 2011, Hama era stata già distrutta per due terzi in un'operazione di assedio e bombardamento a tappeto condotto dal padre di Bashar al Assad, Hafez al Assad, nel 1982, noto come il "massacro di Hama", in cui furono uccisi decine di migliaia di civili.