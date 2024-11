Sicurezza nelle costruzioni, una tavola rotonda Hilti a Milano

Milano, 7 nov. (askanews) - Una tavola rotonda per confrontarsi sul valore della sicurezza nel settore delle costruzioni, intesa come componente di cultura e di comportamento, prima ancora che di rispetto delle norme. Presso la Camera di Commercio svizzera di Milano si sono tenuti gli Hilti Talks, organizzati dall'azienda del settore dell'edilizia sul tema "Realizzare in sicurezza opere progettate per essere sicure nel tempo".

"La sicurezza - ha spiegato ad askanews Martino Incarbone, direttore vendite Energia e Industria di Hilti Italia - è centrale nel settore delle costruzioni in due fasi. Nella fase di costruzione, ossia costruire in maniera sicura. Ed è centrale anche quando gli edifici sono già costruiti. Devono essere progettati in maniera sicura per essere sicuri nel tempo. E sappiamo che questa è una sfida quotidiana perché il cantiere è una cosa che ogni giorno è in evoluzione, non è mai uguale a se stesso e quindi l'attenzione e il focus sull'aspetto della sicurezza è fondamentale".

Diverse le aziende e le associazioni presenti al convegno, tra queste ultime anche Assimpredil Ance. "Quello che facciamo - ha aggiunto Giovanni Deleo, vicepresidente Assimpredil Ance con delega a Tecnologia e innovazione - si distingue brevissimamente in due linee: una molto di azioni molto pratiche e immediate, relative alla formazione che eroghiamo noi direttamente e tramite gli enti paritetici, quindi formazione degli operatori, formazione degli imprenditori, tutte quelle che sono nuove norme e nuove metodologie. A questo aggiungo tutta quella che è l'introduzione delle nuove tecnologie e quindi sensoristica, dispositivi di protezione individuale intelligenti con sensori da applicare in cantiere e altro. Aggiungo poi anche azioni strategiche di più a lungo respiro e in questo senso 'Cantiere impatto sostenibile' è un nostro protocollo per le imprese che aderiscono impegnandosi secondo sette tematiche tipiche della sostenibilità, in cui la sesta è appunto quella della sicurezza".

Quando si parla di sicurezza, ovviamente, si parla anche di assicurazioni, e alla tavola rotonda era presente il gruppo Helvetia. L'assicurazione - ci ha detto Niccolò de Castiglione, Responsabile Technical Excellence di Helvetia assicurazioni - può e deve sempre di più offrire un servizio di consulenza alle aziende o ai privati per adottare delle best practice, in modo da ridurre o da prevenire il danno da evento climatico o evento naturale più in genere. Poi Helvetia è molto attiva da sempre nel mondo delle imprese, anche nel settore corporate e sta sviluppando moltissimo l'ambito delle energie rinnovabili".

Come si vede, intorno al tema della sicurezza si muove il più vasto ambito della sostenibilità, che è un altro dei pilastri per le imprese di oggi. E per quello che riguarda Hilti i talk come quello milanese sono anche l'occasione per diffondere un diverso approccio al mondo dei cantieri e delle costruzioni. "Crediamo che si possa influenzare il dibattito pubblico e far evolvere il mercato delle costruzioni - ha concluso Martino Incarbone - verso uno standard sicurezza più alto".

Con l'obiettivo di migliorare complessivamente il settore anche per quanto riguarda una produttività sicura e sostenibile.