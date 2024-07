"Siamo esausti, fermate la guerra": i palestinesi fra le macerie di Gaza

Nuseirat 26 lug. (askanews) - Quasi dieci mesi di guerra a Gaza: queste sono le immagini da Nuseirat al centro della Striscia dopo un attacco israeliano. Lo Stato ebraico dichiara di aver recuperato i corpi di cinque ostaggi uccisi dai militanti di Hamas nell'assalto del 7 ottobre e portati a Gaza.

"Quanto durerà questa guerra? Siamo esausti. È la seconda volta, ripariamo la casa e poi ci prendono di nuovo di mira" dice Naheel Isleem, sfollata. "Che abbiamo fatto di male? Non abbiamo armi, lei vede armi? Adesso viviamo in strada. I paesi arabi dicono 'palestinesi siamo con voi', ma dove sono? Non ci serve aiuto, vogliamo che la guerra finisca. Siamo esausti, fermate la guerra".