In questa edizione: Netanyahu: "Controllo su Gaza dopo la guerra", Guerra, parenti degli ostaggi al Papa: "Grazie", Mattarella: "Vittime civili tutte uguali", Tar Lazio: no a prezzi esposti carburanti, Caso Indi, il padre: "Prego per un miracolo", Serie A, stasera Genoa-Hellas Verona.