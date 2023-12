Si scalda il clima in Senato. Meloni: "Rispondete in replica"

Roma, 13 dic. (askanews) - Si surriscalda il clima in Senato durante le repliche della presidente del Consiglio alla discussione in vista del prossimo Consiglio europeo. La premier Giorgia Meloni si è rivolta ad alcuni senatori di opposizione che criticavano le sue dichiarazioni.

"Signori io ho ascoltato in silenzio, avete gli interventi in replica e potete intervenire in replica - ha detto Meloni - in questo clima che si surriscalda mi si rinfaccia poi che alzo la voce, invece io vorrei cercare di spiegare il mio punto di vista con serenità".

Il presidente del Senato Ignazio La Rssa è intervenuto per riportare ordine: "Non si interrompe il presidente del Consiglio come qualunque altro senatore mentre parlano" ha detto.