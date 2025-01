Berlino, 28 gen. (askanews) - La Porta di Brandeburgo, simbolo di Berlino, illuminata con la mega scritta "Noi ricordiamo", in inglese "We Remenber", in occasione della Giornata della Memoria e gli 80 anni dalla liberazione del campo nazista di Auschwitz-Birkenau (l'odierna Oswiecim, in Polonia).