Metsola: Europa unita contro guerra dazi con Usa

Modena, 28 mag. (askanews) - Dazi americani e guerre commerciali al centro dell'agenda europea. La presidente del Parlamento Europeo ha visitato "4 Madonne Caseificio dell'Emilia", simbolo della capacità di rinascita delle imprese italiane. "Questo spirito, capace di trasformare le difficoltà in opportunità, è emblematico delle piccole e medie imprese che rappresentano un pilastro dell'economia europea", come ha dichiarato Roberta Metsola durante la visita.

"Noi - ha spiegato Metsola - non dobbiamo mai dimenticare che il nostro alleato più forte non solamente politicamente ma anche economicamente sono gli Stati Uniti. Io ero negli Stati Uniti fino a ieri. Abbiamo avuto una discussione proprio su questo: noi dobbiamo fare tutto per evitare una guerra di tariffe che non porta benefici a nessuno, né agli europei né gli Stati Uniti. Per questo abbiamo bisogno di tempo".

Una prospettiva che preoccupa le filiere agroalimentari italiane: il settore del Parmigiano Reggiano da solo genera un valore al consumo di oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro e dà lavoro a 50mila persone. Numeri che testimoniano l'importanza strategica delle denominazioni d'origine protetta per l'economia del Paese. Come ha ricordato il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli: "Ci vuole un po' di pianificazione e programmazione, bisogna guardare al futuro con la certezza del futuro stesso. Quello che si chiede è che l'Unione europea abbia l'idea molto chiara di sedersi attorno a un tavolo dialogando ma però con la consapevolezza della sua forza. All'Europa sono 450 milioni di consumatori che consumano tantissimi servizi dagli Stati Uniti. Siamo due economie complementari, noi esportiamo beni e importiamo servizi. Di conseguenza, sedersi intorno a un tavolo con la consapevolezza che le due economie sono complementari e parlare una voce unica".

Il caseificio modenese rappresenta un esempio concreto di resilienza economica. Nel 2012 il sisma aveva distrutto magazzini e strutture produttive, causando la caduta di oltre 600mila forme di Parmigiano Reggiano. Una tragedia che però si è trasformata in opportunità di crescita, grazie alla solidarietà del sistema produttivo e al sostegno europeo. "Da quelle macerie - ha spiegato Bertinelli - non è stato ricostruito semplicemente un caseificio ma uno dei caseifici più all'avanguardia nel nostro consorzio. E' un modello virtuoso per come trasformare una tragedia in un opportunismo".

Un esempio di resilienza che si inserisce nel dibattito più ampio sulla Politica Agricola Comune, mentre l'Europa cerca risposte unite alle sfide del commercio globale.