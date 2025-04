Shein celebra la creatività e apre un pop-up store a Milano

Milano, 17 apr. (askanews) - Un incontro per parlare di talento, collaborazione e innovazione nel retail, con focus sui giovani talenti e il supporto ai brand locali. Così Shein, il retailer online di moda e lifestyle, ha riunito voci emergenti, esperti nel settore e non solo a Palazzo Giureconsulti a Milano, dove ha aperto un pop-up store, seconda apertura in città dopo quella di dicembre 2022.

Fra le personalità di spicco presenti, anche Christina Fontana di Shein, che da responsabile del Marketplace per l'Europa ha sottolineato la crescita in questo settore per l'azienda: "Shein è una piattaforma che ha tantissimi consumatori appassionati di shopping, il suo marketplace dà la possibilità a brand e retailer di aprire un negozio direttamente dentro l'app. Possono farlo dall'Italia verso tutta l'Europa: è un'ottima possibilità, per i brand italiani, per trovare nuovi acquirenti. Lo abbiamo lanciato pensando ai nostri clienti, ne parliamo durante qui al pop-up di Shein perché è la prima volta che abbiamo con noi un brand come Barò Cosmetics che partecipa direttamente sul posto in Italia".

Il Marketplace di Shein, lanciato in Europa nell'agosto 2024, permette a brand e venditori italiani di farsi notare dai clienti di tutto il mondo. Un esempio di successo in questo senso è proprio Barò Cosmetics, rappresentato nell'incontro dal cofondatore Guido Rosso e dalla responsabile della comunicazione, Ilaria Francomano.

Tra le giovani designer presenti, ecco invece la campana Daniela Ricciardelli, che da tre anni fa parte del programma Shein X, capace di favorire la sua carriera: "Lavoro da 8 anni come designer, ma Shein X mi ha dato la possibilità di creare partendo dalla mia identità e di poter essere la vera Daniela. L'aspetto fondamentale di questo programma è proprio questo. Sono alla mia ottava collezione in due anni e voglio sognare in grande, sperando di ricevere il meglio".

Non a caso, anche di questo si è discusso nell'incontro, della forza di Shein X nell'offrire ai designer l'opportunità di affermarsi e costruire brand di successo. Nel 2023, Shein ha annunciato un investimento globale di 105 milioni di dollari entro il 2028, di cui 10 destinati all'Europa per il progetto Shein X Designer Incubator.