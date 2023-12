Serravalle Outlet: il piano di investimento per il 2024-25

Serravalle Scrivia, 07 dic. (askanews) - Nella conferenza stampa di fine anno, il Serravalle Designer Outlet del gruppo McArthurGlen ha presentato il nuovo piano di investimento da 20 milioni di euro per il biennio 2024-25. Dopo aver spiegato lo stato dell'arte del centro e celebrato un 2023 con numeri da record, ora è infatti tempo di guardare avanti e concentrarsi sui progetti già avviati per il prossimo futuro.

Argomenti introdotti con precisione dal General Manager di Serravalle Designer Outlet, Matteo Migani:

"Il piano di investimenti da 20 milioni di euro per gli anni 2024-25 sarà focalizzato a rivisitare e valorizzare l'esperienza del cliente e a scaricare a terra una serie di progettualità legate all'ambito della sostenibilità. Rivedremo tutte le aree dedicate all'accoglienza, dalla nostra guest lounge al nuovo tourist hub fino all'ampliato guest services, rivedendo anche il nostro parcheggio. Proseguiremo anche con il progetto Oasi Verde e arredo urbano che ci ha già accompagnato nel 2023. Per quanto riguarda la sostenibilità, invece, continueremo nella sostituzione delle macchine per impegnarci all'arrivo a emissioni gas zero entro il 2025, installeremo un building management system e 7.000 metri quadrati di pannelli solari che andranno ad alimentare i consumi dell'intero centro".

Per implementare dunque importanti novità che andranno a impreziosire un outlet da 230 negozi, capace di attirare visitatori e turisti dall'Italia e da tutto il mondo. Un riferimento per l'economia locale e non solo, considerati i 426 milioni di euro di valore aggiunto, fra indotti ed effetti indiretti, che il centro genera ogni anno a livello regionale.

Oltre a tutto questo, presentata anche la crescita dei dati tax free e dei mantenuti livelli di occupazione, con circa 2000 persone che ogni giorno lavorano a Serravalle:

"Il 2023 è stato un anno molto positivo per McArthurGlen e in particolare per Serravalle Designer Outlet. Siamo finalmente tornati ai livelli pre-pandemia, con 6 milioni di visitatori accolti dal nostro centro e una crescita del fatturato a doppia cifra che a fine anno si è assesterà intorno al 15%. Una crescita determinata dall'impegno dei nostri team, capaci di sfruttare il contesto favorevole sotto il punto di vista internazionale".

Sforzi ingenti che uniscono sostenibilità e innovazione e si traducono così nelle splendide cinque piazze rinnovate all'interno dell'outlet, con alberi perenni, fontane e giochi d'acqua tutti alimentati da un sistema di riciclo per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente.