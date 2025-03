Sergio Petralia: Ogni azienda deve esplorare commercio digitale

Roma, 12 mar. - Sergio Petralia è un punto di riferimento nel mondo dell'e-commerce. "Da anni aiuto piccole e grandi realtà a sviluppare strategie efficaci on line per creare nuove fonti di profitto", racconta. "Uno dei vantaggi del commercio on line è la flessibilità: puoi raggiungere clienti in qualsiasi parte del mondo. Sempre", dice. "È possibile monitorare i comportamenti dei consumatori per migliorare le proprie offerte. Così, nascono strategie di marketing su misura. Ogni azienda deve esplorare il commercio digitale. È lì che si nasconde la chiave per la crescita futura", aggiunge.