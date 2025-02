Sequi (MIPEL): dobbiamo difendere il Made in Italy con unghie e denti

Milano, 25 feb. (askanews) - "Per il Made in Italy non dobbiamo nasconderci che è un momento di sofferenza, e questo riguarda non solo le scarpe, ma un po' tutte le merceologie. Però il Made in Italy è ancora il sogno nel cassetto di tutti, cioè tutti hanno nel cassetto il sogno di acquistare un prodotto italiano, quindi noi dobbiamo difenderlo con le unghie e con i denti, dobbiamo assolutamente difendere questa nostra peculiarità e questa nostra unicità nel mondo". Lo ha detto ad askanews Claudia Sequi, presidente di MIPEL e di Assopellettieri, parlando della situazione del comparto, ma, più in generale, di tutto il Made in Italy.

"Non dobbiamo però nasconderci - ha aggiunto Sequi - che è un momento complicato, con dei numeri in discesa, in questa occasione credo sia particolarmente importante essere presenti qui al MiIPEL dove le occasioni si generano, si creano e possono anche concretizzarsi. Quindi proprio in questi momenti di difficoltà bisogna essere dove ci sono le occasioni di business e il MIPEL senz'altro lo è".