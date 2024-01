Segre: dal 7 ottobre non c'è notte che M.O. non mi tenga sveglia

Milano, 27 gen. (askanews) - "Nella spirale dell'odio più crudele dal 7 di ottobre in poi sono i bambini di tutti i colori e le religioni, sono una nonna disperata di vedere una cosa del genere. Questi bambini vengono uccisi per l'odio degli adulti, ho una forma di disperazione serale, mi trovo da sola ad affrontare la notte, più si diventa vecchi, più è difficile. Non c'è notte dal 7 di ottobre che non mi tenga sveglia a pensare a quello che succede. Sono una donna di pace, ho sempre detestato l'odio tra le parti, la vendetta. La notte è un po la notte di Wiesel, la notte dei tempi, nell'indifferenza generale che è legata al buio delle menti". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo per la lectio magistralis nell'aula magna dell'Università Statale di Milano, che oggi le conferisce la laurea honoris causa in Scienze storiche.