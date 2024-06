Seconda giornata di votazioni per le europee in Italia

Roma, 9 giu. (askanews) - Seconda giornata elettorale, con l'affluenza che si conferma in calo alle elezioni europee. Secondo quanto emerge dai primi dati pubblicati dal Viminale sul portale 'Eligendo', alle ore 12.00 (46.829 sezioni su 61.650) ha votato il 24,56% degli aventi diritto, contro il 26,74% registrato alla stessa ora di domenica 7 giugno 2009, ultima tornata elettorale europea che ha visto il voto 'splamato' su due giorni.

I seggi resteranno aperti in tutta Italia fino alle 23 in tutta Italia per il secondo e ultimo giorno di votazione per l'elezione dei 76 nuovi europarlamentari che rappresentano l'Italia nel Parlamento dell'Unione Europea. I romani vanno al seggio tra speranze e disillusione.