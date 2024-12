Se serve un idraulico, basta con le attese

Roma, 18 Dic. - Ammettetelo pure. Quante volte vi è capitata un'emergenza e avete provato disperatamente a chiamare uno dei tanti numeri verdi che si trovano, con una semplice ricerca, su Internet? Una casistica alla quale sfuggono in pochi e in pochi hanno la fortuna di avere risposte immediate: "Per questo motivo -spiega Franco Tocci, Ceo di Ambrogio.com- abbiamo deciso di dare vita a un servizio che, grazie all'utilizzo dell'Intelligenza artificiale, offre riscontri 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le lunghe attese, spesso infinite, diventano così un ricordo del passato e il problema viene risolto in tempi decisamente più rapidi. Una soluzione che accontenta i privati ma che, nello stesso tempo, sostiene l'economia. Più velocemente si ottengono riscontri e più si fattura. Con una postilla non da poco: chi riesce a essere sempre presente sul mercato diventa più competitivo e sbaraglia i competitor, diciamo così, meno attenti alle tempistiche".

10 milioni di fatturato di gruppo e 50 dipendenti, Ambrogio.com è una realtà che, da sempre, si pone l'obiettivo di aiutare le aziende a rendere i propri flussi di lavoro semplici e snelli: "Siamo operativi -ricorda Tocci- da oltre 15 anni e il nostro compito è quello di utilizzare le nuove tecnologie per studiare prodotti sempre più innovativi. Siamo insomma una Digital Company che sfrutta al meglio la tecnologia Internet e le telecomunicazioni, fornendo soluzioni personalizzate e flessibili in base alle specifiche necessità. Come, ad esempio, Youneed.it , una piattaforma Cloud che permette di gestire tutta la comunicazione aziendale con un unico strumento. Fino al rilascio di questa nuova funzionalità che probabilmente chiameremo Ambrosia per garantire il politically correct".

La nuova funzionalità dunque sarà destinata a rivoluzionare il mercato, garantendo una presenza fissa: "Dà la possibilità -sottolinea Tocci- di fissare appuntamenti, di rispondere in più lingue e di avere, come accade con le Faq, riscontri puntuali sulle domande più disparate. Ma soprattutto offre sollievo a chi ha bisogno di un professionista o di un'azienda per risolvere un'emergenza, come nel caso di una perdita da una tubatura che necessita dell'immediato intervento di un idraulico. L'Intelligenza artificiale ha quindi, in questo caso, un'applicazione virtuosa che supera anche problemi inerenti alla privacy. I dati raccolti dal nostro sistema non diventano pubblici ma restano, nonostante la presenza dell'AI, all'interno del database AI del cliente. Il che rappresenta un'ulteriore, importante garanzia".