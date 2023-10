Scuola, Valditara: "Ridare autorevolezza e centralità ai docenti"

Roma, 4 ott. (askanews) - "Noi abbiamo messo a disposizione l'avvocatura dello Stato, che si costituirà anche parte civile, nei confronti di chi aggredisce un docente o un appartenente al mondo della scuola. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per quale motivo il personale della scuola era discriminato In fondo anche il voto di condotta è uno strumento per dar autorevolezza al docente, un uso corretto dei cellulari in classe, gli stipendi (abbiamo fatto un contratto che è il più importante contratto sin qui siglato). Allora tante azioni, ma il filo rosso, la linea conduttrice di queste azioni è ridare autorevolezza e centralità alla figura del docente. Perché il docente svolge una funzione meravigliosa, quella di dare un futuro ai nostri ragazzi". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Sky TG24, nell'ambito delle celebrazioni 'Sky 20 anni'.