Scoperte in Calabria 4 piantagioni di marijuana, distrutte oltre 2500 piante

Roma, 20 lug. (askanews) - Quattro piantagioni di marijuana, di cui una di grandi dimensioni, per un totale di oltre 2500 piante, sufficienti per la produzione di mezzo milioni di dosi: I Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, assieme ai militari del Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno individuato le piantagioni in aree rurali della Calabria vicino a San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, completamente nascoste alla vista. Tra le piante di canapa rinvenute, i Carabinieri hanno individuato due tipologie distinte: alcune raggiungevano altezze tra i 100 e i 250 cm, mentre circa 1200 piante appartenevano alla varietà "nana", con fusti di circa 70 cm.