Sciopero toghe, Albano (Md): "Riforma limita nostra indipendenza"

Roma, 27 feb. (askanews) - "Il significato di questa giornata è cercare di far conoscere ai cittadini le conseguenze della riforma della Giustizia. D'altro canto, il governo in più occasioni ha lasciato intendere quali siano gli obiettivi. Ogni volta che sono stati adottati provvedimenti sgraditi alla maggioranza di governo è stato detto ci viole la riforma della Giustizia. Mi pare che gi obiettivi reali di questa riforma siano molto chiari". Così la giudice Silvia Albano, presidente di Magistratura democratica (Md) e componente della sezione immigrazione del tribunale di Roma, durante la manifestazione davanti davanti alla sede della Corte di Cassazione a Roma, in occasione della giornata di sciopero dei magistrati contro la riforma della Giustizia portata avanti dal governo di Giorgia Meloni.

"Credo che sia una riforma tesa a ridimensionare l'indipendenza della magistratura nel suo complesso, non solo del pubblico ministero", ha aggiunto la presidente di Md.