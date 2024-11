Sciopero, a corteo di Bologna un tesserato Cisl con bandiera

Bologna, 29 nov. (askanews) - "Io ritengo che in questo momento la Cisl stia sbagliando". Lo dice Francesco Meli, ex segretario dei pensionati della Cisl di Casalecchio di Reno, che questa mattina ha partecipato al corteo di Bologna per lo sciopero indetto da Cgil e Uil.

"Le condizioni di carattere generale del Paese, sia dal punto di vista del governo ma anche dal punto di vista economico impongono assolutamente delle iniziative da parte dei lavoratori e dei pensionati - spiega Meli -. Io sono un pensionato, iscritto alla Cisl da 42 anni, non rinnego nulla della mia storia. Nella Cisl c'è sempre stata libertà di espressione e vedremo se questa mia iniziativa sarà corrisposta da questa storia di democrazia interna".