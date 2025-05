Sciarpa e "Forza Napoli", Serena Rossi infiamma il Teatro Augusteo

Napoli, 6 mag. (askanews) - Standing ovation ieri sera all'Augusteo di Napoli per Serena Rossi che ha portato il suo spettacolo "SereNata a Napoli", un omaggio alla sua città, tra musica e racconti.

Al termine dello show l'artista è tornata sul palco per il bis avvolta nella sciarpa del Napoli e tra il pubblico è scoppiato un boato. Era presente in sala anche il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo. Prima di salutare e lasciare il palco, Serena Rossi ha anche urlato "Forza Napoli!", andando via tra gli applausi.

Lo spettacolo "SereNata a Napoli", reduce da una serie di sold out a Roma, Firenze e Torino, proseguirà con nuove tappe a Bologna e Milano, prima di partire per una tournée estiva in tutta Italia.