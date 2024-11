Sciare in due ore no stop, Ten. Col. Paglia si prepara all'impresa

Roma, 6 nov. (askanews) - "La Disabilità non è un limite"," la Difesa non lascia nessuno indietro" sono stati i principi ispiratori che hanno dato vita lo scorso anno al progetto ORA NO LIMITS che ha visto, per la prima volta in assoluto, un tetraplegico, il Ten. Col. Gianfranco Paglia cimentarsi nello sci di fondo nordico. Lo scopo della manifestazione è stato quello di percorrere la maggior distanza possibile nel tempo limite di un'ora. Il messaggio veicolato, che ha avuto un forte impatto mediatico e sociale, ha sottolineato che non esistono limiti e che la disabilità è una risorsa per superare i propri limiti. Il record raggiunto è stato di Km 5.7.

Quest'anno si scende nuovamente in campo per migliorare la prova precedente e per prepararsi in una seconda avventura che vedrà il Ten. Col. Paglia sciare in due ore no stop. Parlando di una lesione così grave e invalidante lui effettuerà una vera e propria impresa. Le due prove si svolgeranno entrambe in Italia, la prima Il 6 dic ad Armentarola dove si sono svolti i campionati italiani (Corvara). La prova sulle due ore, si svolgerà durante il giorno di riposo della tappa di coppa del mondo in val di Fiemme, presso Lago di Tesero (località che ospiterà i giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026). La prova indicativamente sarà da il 30 gennaio e il 1 febbraio in base al calendario gare.