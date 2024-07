Scholz spera che la Francia riesca a formare un "governo costruttivo"

Roma, 8 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz spera nella formazione di "un governo costruttivo" in Francia dopo le elezioni parlamentari che hanno arginato la minaccia dell'estrema destra e portato la sinistra in testa, ma senza maggioranza assoluta. Al termine di una visita all'Ufficio tedesco per la migrazione e i rifugiati (BAMF) a Norimberga, Scholz ha affermato:

"Io e tutto il governo federale siamo sollevati. Sarebbe stata una grande sfida se il presidente francese avesse dovuto accettare una convivenza con un partito populista di destra, ma non sarà così".

"E ora speriamo che non solo il presidente, ma anche i deputati eletti riescano a formare un governo costruttivo. In ogni caso, sono felice anche in considerazione dell'amicizia franco-tedesca, che è così importante. Personalmente, sono lieto anche per il buon rapporto personale che ho con il presidente francese".