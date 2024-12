Scholz: invio soldati tedeschi in Ucraina? Inappropriato parlarne ora

Berlino, 4 dic. (askanews) - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz afferma che non è il caso di aprire il dibattito sulla possibilità di inviare delle truppe tedesche in Ucraina in caso di cessate il fuoco con la Russia, dopo le dichiarazioni della sua ministra degli Esteri in questo senso finite su tutti i media di tutto il Paese. "È del tutto inappropriato speculare ora su cosa accadrà più tardi in caso di un cessate il fuoco negoziato" tra Ucraina e Russia, ha dichiarato durante un'interrogazione parlamentare.

"La ministra degli Esteri non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma le è stato chiesto cosa sarebbe realmente accaduto in una successiva fase di pace e in realtà ha solo cercato di dire né sì né no, se mi è consentito dirlo. Perché è anche del tutto inappropriato speculare ora su ciò che accadrà in seguito, nel caso di un cessate il fuoco negoziato e di una situazione pacifica", ha affermato Scholz.

"Colgo tuttavia l'occasione, d'accordo con la ministra degli Esteri, per dire: penso che sia impossibile per noi inviare truppe o soldati tedeschi in Ucraina nella situazione attuale. L'ho sempre detto chiaramente e così rimane".