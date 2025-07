Schlein: Pd presenta legge su part time, contro lo sfruttamento donne

Roma, 15 lug. (askanews) - "Il Partito democratico ha presentato una legge per contrastare il part-time involontario, quelle forme di precarietà che condannano 3 milioni di donne a stare in una condizione di lavoro povero e a non poterne uscire". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a margine di una conferenza stampa a Roma.

"La nostra proposta mira a garantire che i lavoratori e le lavoratrici abbiano diritto a poter completare il proprio orario di lavoro, soprattutto se lo stanno già facendo ma non è riconosciuto dal contratto", ha precisato Schlein.

Si tratta, ha aggiunto, di "una proposta che mira anche a contrastare il lavoro nero e il lavoro grigio, è una proposta che mira a ricostruire un diritto al tempo delle persone, e in particolare delle donne. In questo paese il 31,5% delle donne che lavorano sono in part-time. Solo l'8% di uomini che lavoro sono in part-time. Perché in questo Paese, quando c'è un governo guidato da una donna che taglia il welfare, che taglia la sanità pubblica, tutto il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, e nelle famiglie soprattutto sulle spalle delle donne. Il problema è che si eviti che il part-time, soprattutto quando forzato, sia una trappola di sfruttamento".