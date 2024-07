Schlein: Pd forte perché unito e plurale, continuiamo così

Milano, 5 lug. (askanews) - "Il nostro partito c'è, è in salute, forte, vitale, è il perno dell'alternativa", grazie a "un profilo chiaro e riconoscibile, con lo sforzo di tenerlo unito, facendo del pluralismo un valore aggiunto e mai un elemento di ambiguità". Lo ha rivendicato Elly Schlein, segretaria del Pd, parlando alla Direzione del partito.

Quello che i Dem hanno davanti, ha aggiunto, "è un cammino impegnativo e complesso, ma possiamo vincere la sfida, se lo faremo insieme come abbiamo fatto questa campagna elettorale" in cui "siamo stati uniti e compatti verso le stesso obiettivo: dobbiamo continuare ad essere così. Si è riaccesa una speranza riguardo noi, ma la speranza non basta. Perchè come ci ha insegnato Tina Anselmi la politica è organizzare la speranza".