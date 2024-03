Schlein: "No al premierato, è pericoloso e indebolisce Parlamento"

Roma, 19 mar. (askanews) - Il premierato è una "riforma pericolosa", perché "indebolisce il Parlamento". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein ribadendo la "contrarietà netta" del partito di centrosinistra alla riforma fortemente voluta dal governo di Giorgia Meloni.

"Il premierato non esiste in nessun altro paese nel mondo - ha sottolineato la segretaria Pd - C'è un motivo: non è perché questo governo si è svegliato più furbo degli altri ma perché scardina l'equilibrio tra i poteri dello Stato, un danno per i cittadini".