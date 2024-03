Schlein: Meloni? Non serve premier donna che non si batte per diritti

Pescara, 7 mar. (askanews) - C'è una "differenza tra la leadership femminili e femministe" e "non ce ne facciamo niente di una premier donna se non si batte per i diritti di tutte le altre donne di questo Paese, anziché tagliarle le pensioni, tagliarle i fondi per i nidi, aumentare l'Iva sugli assorbenti". Così la segretaria del Pd Elly Schlein, in un passaggio del suo intervento per la chiusura della campagna elettorale a Pescara del candidato di centrosinistra Luciano D'Amico. "Quando si taglia il welfare come sta facendo la destra il carico di cura rimane sulle spalle delle famiglie, soprattutto delle donne"

"Lo dico - ha aggiunto - per un motivo ben specifico, perché l'Abruzzo, come le altre governate dalla destra sta ostacolando il diritto delle donne a scegliere del proprio corpo. E' una Regione con l'83% di medici obiettori, 20 punti in più della media nazionale. Continuiamo a batterci per attuare completamente la legge 104. I diritti delle persone sono importanti" come "a batterci per diritti delle persone Lgbtq+" e per i "diritti dei migranti perché è una vergogna che ieri sia morto un altro ragazzo di 17 anni per le ustioni riportate mentre aspettava un soccorso che non è arrivato".