Schlein: manovra iniqua e di austerità. Non genera crescita

Roma, 20 dic. (askanews) - La manovra è "iniqua" e di "austerità". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein in conferenza stampa, presentando le contro proposte del Pd sulla legge di bilancio.

Per l'approvazione, ha spiegato, "arriveremo fino al 30 di dicembre anche quest'anno. Così pronti alla fine non erano". "Con la destra l'Italia frena - ha detto Schlein - se guardiamo i dati economici abbiamo un'economia in frenata. Noi siamo qui per dare una mano". Nel merito, per Schlein, "questa manovra sovrastima la crescita", "non genera crescita, ed "è iniqua", non prevede investimenti se non "quello sbagliato del Ponte di Messina".

"Pensiamo che basti il Pnrr per fare la svolta che serve al Paese e accompagnare le piccole e medie imprese che sono il cuore dell'economia italiana a fare una conversione ecologica che si trasformi in opportunità di lavoro e nuova impresa?" ha aggiunto.