Schlein: Il messaggio per Giorgia Meloni è chiaro: stiamo arrivando

Roma, 25 giu. (askanews) - "Il messaggio per Giorgia Meloni è chiaro: stiamo proprio arrivando. Testardamente continueremo a lavorare più di prima per la coalizione alternativa che batta questo governo". Così la segreteria del Pd Elly Schlein commentando in conferenza stampa i risultati dei ballottaggi.

"Il grido di unità alla manifestazione a Santi Apostoli è stato chiaro e questo risultato è una prima importante risposta, dobbiamo proseguire e consolidare, dare corpo a questa alternativa", ha aggiunto. "Ora sentiamo più forte la responsabilità di costruire una coalizione alternativa".