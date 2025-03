Schlein: "Governo diviso, in Italia le bollette più care d'Europa"

Genova, 31 mar. (askanews) - "Purtroppo il governo è diviso. Si vede quotidianamente nel battibecco tra Salvini e Tajani e in quelle divisioni quelle che perdono di vista sono le esigenze del Paese". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Genova.

"In Italia - ha aggiunto Schlein - ci sono le bollette più care d'Europa. Pesano sulle imprese, che ci stanno raccontando la difficoltà di competere con tutte le altre imprese dei Paesi europei, e pesano sulle famiglie italiane perché i lavoratori quelle bollette le pagano tre volte. Le pagano quando arrivano a casa raddoppiate, quando vanno a fare la spesa per l'effetto del costo energetico, l'inflazione naturalmente fa salire i prezzi di tutti i prodotti, e le pagano nuovamente quando un'azienda entra in difficoltà e li mette in cassa integrazione".

"Su questo - aggiunge la segretaria dem - noi continuiamo a insistere" per fare in modo che il "prezzo dell'energia non sia determinato dal prezzo del gas, che è la fonte più cara in questo momento. Lo hanno fatto in altri Paesi e non si capisce perché Giorgia Meloni non voglia intaccare gli extra profitti che fanno poche società energetiche a scapito di tutte le altre".

"Sono giorni - conclude Schlein - in cui si discute solamente delle divisioni tra Tajani, Salvini e Meloni sulla politica estera, sulle proposte di Von der Leyen e sul Pnrr, su cui Giorgetti chiede un rinvio e Foti dice che va tutto bene, ma quello che sfugge in questo momento è la condizione drammatica di tante famiglie italiane che non riescono ad arrivare alla fine del mese".