Schlein: femminicidi responsabilità collettiva, sentita ancora Meloni

Roma, 22 nov. (askanews) - "Perché sia fatta davvero giustizia per Giulia Cecchettin, Rita Talamelli e tutte le altre donne uccise dalla violenza maschile non bastano condanne, dolore e indignazione, non possiamo continuare ad assistere a questa strage la cultura tossica del patriarcato e della sopraffazione esiste, resiste e passa di generazione in generazione, ed è una responsabilità collettiva fermarla, soprattutto degli uomini". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando alla Direzione del partito.

Con Giorgia Meloni "ci siamo sentite anche in queste ore, perché ho voluto chiedere di cercare un terreno comune sulla prevenzione, e apprezzo il segnale dalla maggioranza in Senato, dando parere favorevole a un odg che chiede di mettere risorse sulla formazione, così come l'approvazione di un altro odg in cui chiediamo di calendarizzare in tempi rapidi le proposte di legge in tema di prevenzione", ha aggiunto.

La segretaria del Pd ha aggiunto chiedendo ancora una volta "l'educazione all'affettività obbligatoria in tutti i cicli scolastici, mettendo risorse e formazione per gli operatori".

Perchè "senza un profondo lavoro culturale non fermeremo mai questa mattanza, e non servirà aumentare leggi e punizioni che intervengono dopo le violenze".