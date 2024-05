Schlein: che pena le mistificazioni di Meloni

Milano, 8 mag. (askanews) - "Che pena le mistificazioni costanti da parte di Giorgia Meloni. E' inutile che mi attacchi, non ci spaventa". Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein arrivando all'apertura della sua campagna elettorale per le europee.

"Confermiamo che faremo opposizione con tutte le nostre forze a questa riforma pericolosa che indebolisce la democrazia e prende in giro i cittadini. La faremo in Parlamento e nelle piazze. Così come la faremo contro i tagli alla sanità pubblica e per il salario minimo"