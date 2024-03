Schlein a Meloni: la lotta nel fango non è il mio stile

Roma, 19 mar. (askanews) - "Gli attacchi personali e la lotta nel fango non sono mai stati il mio stile: abbiamo molte ragioni politiche per attaccare questo governo, la presidente del Consiglio e le scelte che stanno facendo". Così la segretaria Pd Elly Schlein, durante la conferenza stampa sul premierato in Senato.

Schlein ha rivendicato di usare "argomenti di merito" nei confronti dell'esecutivo. E poi ha puntualizzato: "Attacchi personali no, ma pretendo che abbiano rispetto delle persone che stanno colpendo con le loro scelte".