Scambio elettorale politico-mafioso: 3 arresti a Poggiomarino

Poggiomarino, 21 ott. (askanews) - I carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito una ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di tre persone, gravemente indiziate del reato di scambio elettorale politico-mafioso.

In particolare, i tre sono accusati in riferimento alle consultazioni elettorali per le elezioni degli organi di governo cittadino, nel comune di Poggiomarino, in provincia di Napoli, il 20 e il 21 settembre 2020;

il clan Giugliano, attivo sul territorio comunale, tramite un proprio esponente apicale, secondo i carabinieri, dopo un accordo con gli altri indagati, avrebbe esercitato la sua forza di intimidazione e influenza al fine di condizionare le preferenze di voto, dietro promessa, a elezioni concluse, di ottenere l'erogazione di denaro proveniente dall'affidamento di appalti pubblici o altre utilità.

