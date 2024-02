Sardegna, Toti: serve una riflessione ampia nel centrodestra

Genova, 27 feb. (askanews) - "Serve una riflessione ampia nel centrodestra, che va dalla modalità di scelta dei candidati, delle coalizioni e delle aggregazioni territoriali, fino alle famose scelte sulle liberalizzazioni dei mandati per sindaci e presidenti di Regione che, senza nulla di personale, evidentemente hanno un loro peso e potrebbero averlo ancora di più in futuro". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e leader di Noi Moderati Giovanni Toti, commentando l'esito delle elezioni in Sardegna a margine di una conferenza stampa a Genova.

"Todde - ha sottolineato Toti - ha vinto di misura ma se ci si mette anche quell'8% raccolto da Soru, bisogna dire che nell'isola la sinistra è arrivata prima. È l'ennesima conferma e spero serva di buona guida per le scelte future, che non sono indifferenti le candidature che si scelgono, il fatto di scegliere sui territori e non a Roma dove il punto di vista è quello dell'interesse della politica nazionale che talvolta è diversa dagli interessi locali e il coinvolgimento delle forze territoriali, delle forze civiche, di partiti regionali che molto spesso sono in grado di fare la differenza. La motivazione di militanti e di dirigenti che vengono coinvolti nella scelta - ha concluso il governatore ligure - è superiore evidentemente di quella di chi gestisce una scelta fatta altrove".