Santanchè a Firenze per firma Patto del Turismo: Bisogna fare squadra

Firenze, 8 nov. (askanews) - Nell'ottica di fare squadra nel turismo "domani il patto del turismo sarà firmato con noi del ministero, con tutti gli assessori del turismo e tutte le associazioni di categoria. Perché qua abbiamo una grande sfida". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del Forum Internazionale del Turismo.

"I dati del turismo dicono che il turismo impatta, in maniera diretta e indiretta, circa il 18% del Pil, e anche per il 2024, pur venendo da un 2023 meraviglioso, i dati confermano una stagione con un 2% in più e una spesa pro capite che cresce. È una grande opportunità per la nostra nazione. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione e dobbiamo capire anche perché siamo chiamati alle nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale Per questo ci dobbiamo confrontare. La prossima settimana - ha continuato Santanchè - si terrà il G7 del turismo e mi sembrava giusto ascoltare tutti gli operatori del settore, e le istituzioni. Anche il più bravo da solo non va da nessuna parte e io voglio fare squadra perché da soli si va più veloci ma insieme si va più lontano. Voglio trovare i maggiori punti di condivisione possibile", ha concluso Santanchè.