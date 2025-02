Santacroce (Valore D): Lavoriamo sugli stereotipi

Roma, 12 feb. (askanews) - "Valore D lavora per innescare un cambiamento nel Paese e favorire l'empowerment femminile che parte sempre da processi culturali. Negli anni '60 e '70, le programmatrici erano per lo più donne perché questa professionalità era collegata ad attività segretariali: oggi, l'informatica è una disciplina legata all'ingegneria, disciplina intesa più ad appannaggio degli uomoni". Lo ha detto Alessandra Santacroce, Consigliera di Valore D a Largo Chigi, format televisivo di The Watcher Post.

"Occorre lavorare, innanzitutto, al superamento di stereotipi che si sono sedimentati nel tempo: per essere concreti, abbiamo portato in Italia un progetto internazionale - "Inspiring girls" - che coinvolge gli studenti a partire dagli 10 anni e che porta nelle scuole role model per smantellare stereotipi e per sensibilizzare ragazze e ragazzi su professioni che molto spesso non prendono in considerazione".