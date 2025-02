Sanremo, Tony Effe: la collana? Le regole devono essere uguali

Sanremo, 14 feb. (askanews) - "Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli riconoscibili, è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi avevano detto ok, io già sono teso di mio...Perché a me la tolgono e ad altri no?" Lo ha detto Tony Effe, in conferenza stampa nella sala Lucio Dalla, dopo le polemiche sollevate per aver dovuto togliere la collana di Tiffany alla richiesta della Rai, perché "brand riconoscibile".

"Già il primo giorno non avevo fatto benissimo - ha aggiunto - e se posso essere sincero prima di entrare e salire sul palco, tutti quelli della Rai ti chiedono foto, mi raccontano dei figli, ci scherzavo. E sono salito con leggerezza e non ero concentratissimo".

"Ieri ero molto concentrato - ha concluso - E un minuto prima di salire sul palco mi hanno detto di togliermi la collana. Non ce l'ho con la Rai. In realtà non è che ero inc...ato, ero solo un po' stranito ma tutto apposto. Mi leverò la collana anche stasera, ma l'orologio me lo sono nascosto..."