Sanremo, Shablo: una bella sfida esserci ma è anche divertimento

Milano, 10 feb. (askanews) - Il pluripremiato artista, produttore, talent scout e manager italo-argentino Shablo insieme a Guè, Joshua e Tormento è in gara al 75esimo Festival di Sanremo con La mia parola che anticipa il suo nuovo album in uscita nel 2025. Allora il brano è nato in studio in una sessione con Joshua con un'intuizione melodica e da lì poi abbiamo lavorato sulla parte musicale cercando di fare un po' un tributo a quelle che sono un po' le origini della Black Music quindi con tutte le ispirazioni gospel, jazz, soul e mancavano poi due nomi per la parte delle strofe rap e essendo questo un progetto che voleva rendere tributo un po' a quelli che sono un po' i pionieri del genere ho pensato a loro".

Nella serata dei duetti, Shablo ha scelto di eseguire "Aspettando il sole" di e con Neffa. Shablo il palco dell'Ariston ha un valore importante. "Sanremo per me è una grande festa, una grande possibilità, una grande vetrina che rappresenta un po' quello che è l'andamento della musica popolare in Italia nell'anno di riferimento. Non ho grandi paure, ho bei ricordi legati a Sanremo tra cui una vittoria con Blanco qualche anno fa e mi ricordo di aver partecipato anche alla vittoria di Mammoth con Soldi dove rappresentavo Charlie Charles che era produttore. Quindi diciamo che è sempre stato un momento divertente di incontrare altri colleghi e ad oggi comunque ancora rappresenta forse l'evento più rilevante nell'industria italiana, quindi diciamo che è sempre una bella sfida essere lì".

Con le sue intuizioni e la sua sensibilità musicale ha plasmato la scena urban italiana per come la conosciamo oggi. In bilico tra ricerca delle radici e continua innovazione, Shablo unisce 3 personalità assolute dell'urban italiano e 3 generazioni a confronto: l'amico di sempre, leggenda del rap italiano e uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano Gue', uno dei pionieri del genere in Italia Tormento a ben 24 anni dall'ultima partecipazione a Sanremo con i suoi Sottotono e Joshua, la nuova scommessa con influenze di sonorità innovative come il contemporary R&B, già presente in diversi brani urban italiani.

Shablo è reduce da una stagione particolarmente intensa e fortunata. Nell'estate del 2024, dopo l'ottima accoglienza ricevuta da pubblico e critica per il singolo Hope (featuring Izi e Joshua), è stato maestro concertatore della Notte della Taranta; ha inoltre firmato l'unico remix ufficiale di Tu Te Vas, brano dell'icona della world music Manu Chao.